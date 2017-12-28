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Полиция задержала устроившего стрельбу на фабрике «Меньшевик»
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    Полиция задержала устроившего стрельбу на фабрике «Меньшевик»

    5:33  28 Декабря 2017  /обновлено: 5:33  28 Декабря 2017
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    Полиция задержала устроившего стрельбу на фабрике «Меньшевик»

    Москва, 28 декабря. Правоохранители задержали устроившего накануне стрельбу на фабрике «Меньшевик» Илью Аверьянова.

    Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московское ГУМВД. По уточненным данным бывшего руководителя предприятия задержали на территории организации, расположенной на улице Правды.

    В настоящее время мужчина взят под стражу, его доставляют в органы следственного комитета России для проведения всех необходимых следственных действий.

    Напомним, что в среду утром бывший владелец фабрики устроил стрельбу, убил одного человека, после чего скрылся с места преступления.
     

     

    Автор: Константин Терехов
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    #москва #ск рф #меньшевик
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