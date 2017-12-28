Донбасс: в ДНР заявили, что Киев не вернул документы освобожденным пленным

Донецк (ДНР), 28 декабря. Украинские власти не вернули освобожденным пленным документы, а также не произвели должной процессуальной очистки.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявила уполномоченная по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова, уточнив, что договоренности о процессуальной очистке были достигнуты в Минске.

Однако на самом деле Киев не торопиться выполнять достигнутые ранее условия, таким образом, констатирует Морозова, «что касается обмена, то, к сожалению, для ребят начинается новый этап».

По словам омбудсмена, многим гражданам ДНР, кого обменяли на украинских пленных, в Киеве поменяли меру пресечения под подписку о невыезде – иначе говоря, с них не сняли обвинения.

«Как только ребята переехали на наш блокпост, их объявили в розыск. Плюс добавилась еще одна статья за нарушение режима, возбуждены старые дела, которые были заведены до этого, из-за того, что человек нарушил меру пресечения», — цитирует Морозову ТАСС.

Напомним, что в Донбассе накануне прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев, по уточненным данным, передал ДНР и ЛНР 233 пленных и получил 73 человека.