Постпред РФ при ЕС прокомментировал возможность отмены антироссийских санкций

Брюссель, 28 декабря. Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов считает, что в 2018 году существует вероятность отмены антиросийских санкций.

«Я не хотел бы заниматься прогнозированием и тем более гаданием. Вероятность есть. Насколько она велика, покажет наступающий год», — цитирует дипломата газета «Известия».

Он также отметил, что для пересмотра санкционной политики Евросоюза необходимо накопить достаточно «политической воли», однако, когда это произойдет, никто не может предсказать.

Ранее телеканал 360 сообщал, что Совет Европейского союза продлил экономические санкции против некоторых секторов российской экономики до 31 июля 2018 года.