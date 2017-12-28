Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля внесли в ГД РФ
Весь мир
Постпред РФ при ЕС прокомментировал возможность отмены антироссийских санкций
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Постпред РФ при ЕС прокомментировал возможность отмены антироссийских санкций

    5:22  28 Декабря 2017
    295

    Постпред РФ при ЕС прокомментировал возможность отмены антироссийских санкций

    Брюссель, 28 декабря. Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов считает, что в 2018 году существует вероятность отмены антиросийских санкций.

    «Я не хотел бы заниматься прогнозированием и тем более гаданием. Вероятность есть. Насколько она велика, покажет наступающий год», — цитирует дипломата газета «Известия».

    Он также отметил, что для пересмотра санкционной политики Евросоюза необходимо накопить достаточно «политической воли», однако, когда это произойдет, никто не может предсказать.

    Ранее телеканал 360 сообщал, что Совет Европейского союза продлил экономические санкции против некоторых секторов российской экономики до 31 июля 2018 года.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #евросоюз #владимир чижов #антироссийские санкции
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        21:26   27 Декабря 2017
        6383
        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        21:11   27 Декабря 2017
        2117
        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        20:48   27 Декабря 2017
        10659
        В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

        В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

        20:40   27 Декабря 2017
        1376