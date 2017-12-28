Правозащитница сообщила, что россиянина Мефедова увезли в одесское СИЗО

Одесса, 28 декабря. Директор общественной организации «Институт правовой политики и социальной защиты» Елена Бережная сообщила, что россиянина Евгения Мефедова, подозреваемого в подготовке свержения власти на Украине, увезли в СИЗО в Одессе.

«Евгения Мефедова из турбазы города Светлогорск уже увезли обратно в Одесское СИЗО! Остальных, кому суды изменили меру пресечения перед обменом, готовят для принудительной доставки в суды, чтобы снова содержать под стражей!», — говорится в сообщении правозащитницы в Facebook.

Ранее защитник Мефедова Валентин Рыбин сообщил, что россиянина не передали представителям самопровозглашенной Донецкой народной республики в рамках обмена пленными.

Ранее телеканал 360 сообщал, что 27 декабря между Киевом и самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР прошел самый масштабный обмен пленными за всю историю конфликта на юговостоке Украины.