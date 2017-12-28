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Экономика
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Украина
Правозащитница сообщила, что россиянина Мефедова увезли в одесское СИЗО
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    Правозащитница сообщила, что россиянина Мефедова увезли в одесское СИЗО

    4:59  28 Декабря 2017
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    Правозащитница сообщила, что россиянина Мефедова увезли в одесское СИЗО

    Одесса, 28 декабря. Директор общественной организации «Институт правовой политики и социальной защиты» Елена Бережная сообщила, что россиянина Евгения Мефедова, подозреваемого в подготовке свержения власти на Украине, увезли в СИЗО в Одессе.

     «Евгения Мефедова из турбазы города Светлогорск уже увезли обратно в Одесское СИЗО! Остальных, кому суды изменили меру пресечения перед обменом, готовят для принудительной доставки в суды, чтобы снова содержать под стражей!», — говорится в сообщении правозащитницы в Facebook.

    Ранее защитник Мефедова Валентин Рыбин сообщил, что россиянина не передали представителям самопровозглашенной Донецкой народной республики в рамках обмена пленными.

    Ранее телеканал 360 сообщал, что 27 декабря между Киевом и самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР прошел самый масштабный обмен пленными за всю историю конфликта на юговостоке Украины. 

    Автор: Ирина Новикова
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    #одесса #сизо #евгений мефедов
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