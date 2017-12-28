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Грузия может сорвать полеты по Договору об открытом небе — СМИ
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    Грузия может сорвать полеты по Договору об открытом небе — СМИ

    4:41  28 Декабря 2017
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    Грузия может сорвать полеты по Договору об открытом небе — СМИ

    Москва, 28 декабря. Военно-дипломатический источник сообщил, что наблюдательные полеты по Договору об открытом небе в 2018 году находятся могут быть сорваны по вине Грузии.

    «Наблюдательные полеты в 2018 году находятся на грани срыва в связи с нежеланием Грузии открыть свое воздушное пространство для российских самолетов наблюдения», — цитирует источник РИА Новости.

    Отмечается, что проект решения консультативной комиссии по открытому небу уже несколько месяцев не может быть принят из-за позиции Тбилиси.

    Добавим, что консультативная комиссия проведет следующее заседание по данному вопросу в январе в Вене.

    Ранее телеканал 360 сообщал, что с 1 января будет сокращено количество российских аэродромов, которые разрешено использовать Соединенным Штатам в рамках договора по открытому небу. Отмечается, что данное решение является зеркальным ответом на закрытие для российских наблюдателей воздушного пространства над Аляской и Гавайями.

    Автор: Ирина Новикова
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    #грузия #договор по открытому небу
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