Грузия может сорвать полеты по Договору об открытом небе — СМИ

Москва, 28 декабря. Военно-дипломатический источник сообщил, что наблюдательные полеты по Договору об открытом небе в 2018 году находятся могут быть сорваны по вине Грузии.

«Наблюдательные полеты в 2018 году находятся на грани срыва в связи с нежеланием Грузии открыть свое воздушное пространство для российских самолетов наблюдения», — цитирует источник РИА Новости.

Отмечается, что проект решения консультативной комиссии по открытому небу уже несколько месяцев не может быть принят из-за позиции Тбилиси.

Добавим, что консультативная комиссия проведет следующее заседание по данному вопросу в январе в Вене.

Ранее телеканал 360 сообщал, что с 1 января будет сокращено количество российских аэродромов, которые разрешено использовать Соединенным Штатам в рамках договора по открытому небу. Отмечается, что данное решение является зеркальным ответом на закрытие для российских наблюдателей воздушного пространства над Аляской и Гавайями.