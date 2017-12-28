Пушков присудил Украине статус «страны года по нанесению самой себе ущерба»

Москва, 28 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Украина стала «страной года» по нанесению самой себе ущерба.

Российский сенатор отметил, что благодаря транспортной блокаде Донбасса, введенной киевскими властями, урон был нанесен в первую очередь самой Украине.

«Украина — «страна года» по нанесению самой себе ущерба. Цена блокады Донбасса: 1% ВВП — $1,8 млрд. Причем блокаду ввела сама Украина», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.