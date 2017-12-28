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Сирия: С-300 в Тартусе и Хмеймиме неоднократно брал на сопровождение самолеты США
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    Сирия: С-300 в Тартусе и Хмеймиме неоднократно брал на сопровождение самолеты США

    3:26  28 Декабря 2017  /обновлено: 3:58  28 Декабря 2017
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    Сирия: С-300 в Тартусе и Хмеймиме неоднократно брал на сопровождение самолеты США

    Москва, 28 декабря. Командующий войсковой ПВО ВС России генерал-лейтенант Александр Леонов сообщил, что размещенный в Сирии российский зенитно-ракетный комплекс С-300В4 неоднократно брал на сопровождение самолеты ВВС США.

    По его словам, российские ЗРК были размещены на военных базах в Хмеймиме и Тартусе в октябре 2016 года.

    «Во время выполнения боевых задач неоднократно обнаруживались и брались на автоматическое сопровождение стратегические самолеты-разведчики и бомбардировщики ВВС США. Цели обнаруживались и сопровождались устойчиво», — цитирует Леонова газета «Известия».

    Он также отметил, что экипажи американских самолетов «довольно нервно» реагировали на их сопровождение средствами ПВО.

    Ранее телеканал 360 сообщал, что министерство обороны США не исключает возможность смены стратегии ведения боевых операций в Сирии из-за установки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и С-400.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #хмеймим #с-300 #тартус
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