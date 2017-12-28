Солист Rammstein: Не связывайтесь с русскими, они нас всегда «уничтожали»

Берлин, 28 декабря. Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн поделился своими воспоминаниями о спортсменах из России. По его словам, с ними было «лучше не связываться», так как они всегда «уничтожали» немцев.

Линдеманн дал интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором речь пошла о спортивной карьере солиста Rammstein. В молодости Линдеманн профессионально занимался плаваньем и его даже хотели отправить от Германии на Олимпийские игры в Москву в 1980 году, однако исключили из сборной из-за контактов с Западом.

Певец вспомнил, как тренировался вместе со знаменитым впоследствии пловцов Владимиром Сальниковым, который на ОИ-1980 проплыл дистанцию 1 500 метров менее чем за 15 минут, завоевав золотую медаль.