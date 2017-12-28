Солист Rammstein: Не связывайтесь с русскими, они нас всегда «уничтожали»
Берлин, 28 декабря. Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн поделился своими воспоминаниями о спортсменах из России. По его словам, с ними было «лучше не связываться», так как они всегда «уничтожали» немцев.
Линдеманн дал интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором речь пошла о спортивной карьере солиста Rammstein. В молодости Линдеманн профессионально занимался плаваньем и его даже хотели отправить от Германии на Олимпийские игры в Москву в 1980 году, однако исключили из сборной из-за контактов с Западом.
Певец вспомнил, как тренировался вместе со знаменитым впоследствии пловцов Владимиром Сальниковым, который на ОИ-1980 проплыл дистанцию 1 500 метров менее чем за 15 минут, завоевав золотую медаль.
«Мне в Москве было бы только 17 лет. Сальников был в то время королём. Русских тогда было не победить. Они тренировались в воде с температурой 18-19 градусов. Это самые жёсткие типы в мире. Они не чувствуют боли, выносливы, очень душевны, в них очень много трагизма, у них много потрясений и огромное сердце. Они нас всегда «уничтожали». Не связывайся с русскими!», — приводит слова Линдеманна RT.