Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Грузия может сорвать полеты по Договору об открытом небе — СМИ
Происшествия
Съемочная группа «Пятницы» подверглась двум нападениям за день
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Съемочная группа «Пятницы» подверглась двум нападениям за день

    3:07  28 Декабря 2017
    223

    Съемочная группа «Пятницы» подверглась двум нападениям за деньЯрославль, 28 декабря. Продюсер программы «Ревизолушка» Оксана Щербакова рассказала, что съемочная группа телеканала «Пятница!» в среду подверглась сразу двум нападениям за день.

    По словам Щербаковой, во время съемок в Ярославле на ведущую программы Ирину Ух и съемочную бригаду напал персонал кафе «Шашлык-машлык», сообщает Ридус.

    «В конечном итоге группу буквально силком вынесли из кафе, осознанно препятствуя законной профессиональной деятельности журналистов и угрожая их жизни и здоровью», — отметила Щербакова.

    После этого неизвестные напали на водителя съемочной группы, проткнули шины в автобусе и похитили дорогостоящее съемочное оборудование, личные вещи членов съемочной группы, документы, деньги и даже подарки.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #нападение #ярославль #пятница
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        21:26   27 Декабря 2017
        5639
        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        21:11   27 Декабря 2017
        1992
        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        20:48   27 Декабря 2017
        6966
        В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

        В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

        20:40   27 Декабря 2017
        1254