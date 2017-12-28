Съемочная группа «Пятницы» подверглась двум нападениям за день

Ярославль, 28 декабря. Продюсер программы «Ревизолушка» Оксана Щербакова рассказала, что съемочная группа телеканала «Пятница!» в среду подверглась сразу двум нападениям за день.

По словам Щербаковой, во время съемок в Ярославле на ведущую программы Ирину Ух и съемочную бригаду напал персонал кафе «Шашлык-машлык», сообщает Ридус.

«В конечном итоге группу буквально силком вынесли из кафе, осознанно препятствуя законной профессиональной деятельности журналистов и угрожая их жизни и здоровью», — отметила Щербакова.

После этого неизвестные напали на водителя съемочной группы, проткнули шины в автобусе и похитили дорогостоящее съемочное оборудование, личные вещи членов съемочной группы, документы, деньги и даже подарки.