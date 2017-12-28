Свидетелей по уголовным делам в РФ могут начать допрашивать по видеосвязи

Москва, 28 декабря. Свидетелей по уголовным делам в России могут начать допрашивать по видеосвязи. Соответствующая инициатива была предложена сенатором Андреем Кутеповым и уже направлена на согласование в правительство.

По мнению сенатора, нововведение позволит сократить сроки судопроизводства, избавив следователя от необходимости лично выезжать на место нахождения свидетелей.

«Став очевидцем преступления в одном регионе, лицо по личным обстоятельствам может его покинуть (возвращение в место постоянного проживания, переезд на постоянное место жительства, командировка, отбывание наказания и др.), что делает достаточно затруднительным обеспечение явки свидетеля к следователю для допроса», – приводит слова Кутепова «Парламентская газета».

Кроме того, инициатива Кутепова учитывает и составление протокола допроса. Согласно идее сенатора, протокол будет составляться следователем на месте, а затем предъявляться свидетелю, а после подписания – отправляться тому должностному лицу, которое вело допрос.