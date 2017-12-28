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Киев считает ошибкой приглашение Саакашвили на Украину
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    Киев считает ошибкой приглашение Саакашвили на Украину

    2:43  28 Декабря 2017
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    Киев считает ошибкой приглашение Саакашвили на Украину

    Киев, 28 декабря. Власти Украины сделали серьезную ошибку, предложив Михаилу Саакашвили пост губернатора Одесской области, считает вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

    Политик отметила, что, приглашая Саакашвили, Киев рассчитывал получить реформатора, а получил революционера.

    «Вместо чудотворца мы получили вирус, который инфицировал украинскую политическую систему, им движет уязвленное эго и ненасытная жажда власти», — заявила вице-премьер, подчеркнув, что еще одну революцию Украина не может себе позволить.

    Она подчеркнула, что в настоящее время Украине нужны три вещи — «мир на востоке страны, поддержка из-за границы и крепкий социальный контракт между правительством и жителями». При этом Саакашвили не способствует ни одной из этих целей.

    Ранее телеканал 360 сообщал, что Михаил Саакашвили предложил президенту Украины Петру Порошенко добровольно уйти в отставку. 

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #михаил саакашвили #иванна климпуш-цинцадзе
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