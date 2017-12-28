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Более половины россиян не пользуются полным функционалом Telegram
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    Более половины россиян не пользуются полным функционалом Telegram

    2:19  28 Декабря 2017  /обновлено: 2:19  28 Декабря 2017
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    Более половины россиян не пользуются полным функционалом Telegram

    Москва, 28 декабря. Более половины российских пользователей Telegram не подписаны ни на какие каналы в мессенджере. Такие данные приводит Институт современных медиа (MOMRI) по итогам опроса.

    Пятеркой самой популярных мессенджеров в России являются WhatsApp, Viber, «ВКонтакте», Facebook и Telegram. Отмечается, что Telegram используют 19% жителей России, 20% жителей Московской области и 28% москвичей. Лидером среди мессенджеров в России остается WhatsApp, который используют 59% россиян.

    Одним из главных отличий Telegram от других мессенджеров является возможность общения при помощи публичных каналов.  Однако, как пишет телеканал «360», данные исследования показывают, что около 63% российских пользователей мессенджера не подписаны ни на какие каналы. Как правило пользователи ограничиваются подпиской на несколько каналов, подпиской более чем на 10 каналов обладает лишь одна десятая пользователей. В качестве источника новостей мессенджер используют лишь 3% пользователей-россиян.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #мессенджер #telegram #функционал
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