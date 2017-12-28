Более половины россиян не пользуются полным функционалом Telegram

Москва, 28 декабря. Более половины российских пользователей Telegram не подписаны ни на какие каналы в мессенджере. Такие данные приводит Институт современных медиа (MOMRI) по итогам опроса.

Пятеркой самой популярных мессенджеров в России являются WhatsApp, Viber, «ВКонтакте», Facebook и Telegram. Отмечается, что Telegram используют 19% жителей России, 20% жителей Московской области и 28% москвичей. Лидером среди мессенджеров в России остается WhatsApp, который используют 59% россиян.

Одним из главных отличий Telegram от других мессенджеров является возможность общения при помощи публичных каналов. Однако, как пишет телеканал «360», данные исследования показывают, что около 63% российских пользователей мессенджера не подписаны ни на какие каналы. Как правило пользователи ограничиваются подпиской на несколько каналов, подпиской более чем на 10 каналов обладает лишь одна десятая пользователей. В качестве источника новостей мессенджер используют лишь 3% пользователей-россиян.