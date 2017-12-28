Путин вручит госнаграды военнослужащим, участвовавшим в операции в Сирии

Москва, 28 декабря. Пресс-служба президента РФ сообщила, что в четверг Владимир Путин в Кремле наградит военнослужащих, принимавших участие в военной операции в Сирии.

Сообщается, что на торжественное мероприятие приглашены более 600 солдат и офицеров всех видов войск Вооруженных сил РФ.

«В ходе встречи, которая состоится в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, президент вручит государственные награды РФ военнослужащим, наиболее отличившимся в ходе выполнения специальных задач в Сирии», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее телеканал 360 сообщал, что 11 декабря президент РФ Владимир Путин побывал на базе Хмеймим в Сирии, где отдал приказ о выводе российских войск. Он отметил блестящую работу военных и отметил, что они возвращаются на родину с победой.