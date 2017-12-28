Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Грузия может сорвать полеты по Договору об открытом небе — СМИ
Россия
Путин вручит госнаграды военнослужащим, участвовавшим в операции в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин вручит госнаграды военнослужащим, участвовавшим в операции в Сирии

    2:21  28 Декабря 2017
    33

    Путин вручит госнаграды военнослужащим, участвовавшим в операции в Сирии

    Москва, 28 декабря. Пресс-служба президента РФ сообщила, что в четверг Владимир Путин в Кремле наградит военнослужащих, принимавших участие в военной операции в Сирии.

    Сообщается, что на торжественное мероприятие приглашены более 600 солдат и офицеров всех видов войск Вооруженных сил РФ.

    «В ходе встречи, которая состоится в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, президент вручит государственные награды РФ военнослужащим, наиболее отличившимся в ходе выполнения специальных задач в Сирии», — отмечается в сообщении пресс-службы.

    Ранее телеканал 360 сообщал, что 11 декабря президент РФ Владимир Путин побывал на базе Хмеймим в Сирии, где отдал приказ о выводе российских войск. Он отметил блестящую работу военных и отметил, что они возвращаются на родину с победой.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #владимир путин #сирия #кремль #неграждение
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        21:26   27 Декабря 2017
        5639
        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        21:11   27 Декабря 2017
        1992
        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        20:48   27 Декабря 2017
        6966
        В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

        В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

        20:40   27 Декабря 2017
        1254