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МИД России опроверг информацию о зарплатах дипломатов, работающих за рубежом
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    МИД России опроверг информацию о зарплатах дипломатов, работающих за рубежом

    2:01  28 Декабря 2017  /обновлено: 2:52  28 Декабря 2017
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    МИД РФ опроверг информацию о зарплатах дипломатов, работающих за рубежом

    Москва, 28 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что во время зарубежных поездок сотрудники росийского внешнеполитического ведомства получают 147 тысяч рублей в сутки.

    «Вот борюсь с РБК, требуя опровержения. Никто в МИД 147 тыс. рублей в сутки не получает. Возможно, речь идет о месячных зарплатах дипломатов за рубежом, которые рассчитываются из суточных?», — говорится в сообщении Захаровой на ее странице в Facebook.

    Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что в зарубежных поездках российские дипломаты получают по 147 тысяч рублей в сутки. Позже РБК пояснило, что речь идет о средней зарплате сотрудников загранучреждений, рассчитываемой на основе утвержденных суточных.

    Автор: Ирина Новикова
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    #мид рф #мария захарова #зарплата #дипломат
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