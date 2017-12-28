МИД России опроверг информацию о зарплатах дипломатов, работающих за рубежом

Москва, 28 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что во время зарубежных поездок сотрудники росийского внешнеполитического ведомства получают 147 тысяч рублей в сутки.

«Вот борюсь с РБК, требуя опровержения. Никто в МИД 147 тыс. рублей в сутки не получает. Возможно, речь идет о месячных зарплатах дипломатов за рубежом, которые рассчитываются из суточных?», — говорится в сообщении Захаровой на ее странице в Facebook.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что в зарубежных поездках российские дипломаты получают по 147 тысяч рублей в сутки. Позже РБК пояснило, что речь идет о средней зарплате сотрудников загранучреждений, рассчитываемой на основе утвержденных суточных.