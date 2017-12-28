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Порошенко встретил освобожденных украинских пленных у линии соприкосновения
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    Порошенко встретил освобожденных украинских пленных у линии соприкосновения

    1:52  28 Декабря 2017  /обновлено: 1:52  28 Декабря 2017
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    Порошенко встретил освобожденных украинских пленных у линии соприкосновения

    Киев, 28 декабря. Президент Украины Петр Порошенко встретил группу из 73 украинских пленных, освобожденных в рамках обмена пленными в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

    Видео встречи президента Украины с освобожденными военнослужащими ВСУ было опубликовано на официальной странице Порошенко в Facebook. Как указал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, место встречи Порошенко и украинских военных держалось в тайне «в целях безопасности».

    Сообщается, что Порошенко поблагодарил освобожденных военнослужащих ВСУ «за стойкость». Затем освобожденные пленные и Порошенко отправились в Харьков, откуда они будут доставлены на самолета в киевский аэропорт Борисполь, пишет RT.

    Напомним, что в эту среду в Донбассе состоялся обмен пленными в формате «306 на 74».между Украиной с одной стороны и ДНР и ЛНР с другой.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #днр #донбасс #украина #порошенко #пленные
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