Порошенко встретил освобожденных украинских пленных у линии соприкосновения

Киев, 28 декабря. Президент Украины Петр Порошенко встретил группу из 73 украинских пленных, освобожденных в рамках обмена пленными в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Видео встречи президента Украины с освобожденными военнослужащими ВСУ было опубликовано на официальной странице Порошенко в Facebook. Как указал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, место встречи Порошенко и украинских военных держалось в тайне «в целях безопасности».

Сообщается, что Порошенко поблагодарил освобожденных военнослужащих ВСУ «за стойкость». Затем освобожденные пленные и Порошенко отправились в Харьков, откуда они будут доставлены на самолета в киевский аэропорт Борисполь, пишет RT.

Напомним, что в эту среду в Донбассе состоялся обмен пленными в формате «306 на 74».между Украиной с одной стороны и ДНР и ЛНР с другой.