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X5 Retail Group усилит контроль за камерами хранения в магазинах после взрыва в «Перекрестке»
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    X5 Retail Group усилит контроль за камерами хранения в магазинах после взрыва в «Перекрестке»

    1:29  28 Декабря 2017  /обновлено: 2:28  28 Декабря 2017
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    X5 Retail Group усилит контроль за камерами хранения в магазинах после взрыва в «Перекрестке»

    Москва, 28 декабря Компания X5 Retail Group, которая управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», намерена усилить контроль за камерами хранения в своих магазинах, а также внимательнее отслеживать подозрительные предметы. Об этом сообщает представитель пресс-службы компании.

    «В настоящий момент в торговых залах реализуется комплекс мер по усилению бдительности персонала и контроля за подозрительными посторонними предметами, в том числе, оставляемыми посетителями в камерах хранения», — прокомментировал представитель X5 взрыв в Петербурге.

    Напомним, что в среду вечером в магазине «Перекресток», расположенном на Кондратьевском проспекте в Петербурге, сработало взрывное устройство, оставленное неизвестным в камере хранения. Сообщается о девяти пострадавших, пишет телеканал «360». Сейчас ведутся следственные мероприятия по розыску причастных к совершению преступления.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #взрыв #петербург #перекресток
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