X5 Retail Group усилит контроль за камерами хранения в магазинах после взрыва в «Перекрестке»

Москва, 28 декабря Компания X5 Retail Group, которая управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», намерена усилить контроль за камерами хранения в своих магазинах, а также внимательнее отслеживать подозрительные предметы. Об этом сообщает представитель пресс-службы компании.

«В настоящий момент в торговых залах реализуется комплекс мер по усилению бдительности персонала и контроля за подозрительными посторонними предметами, в том числе, оставляемыми посетителями в камерах хранения», — прокомментировал представитель X5 взрыв в Петербурге.

Напомним, что в среду вечером в магазине «Перекресток», расположенном на Кондратьевском проспекте в Петербурге, сработало взрывное устройство, оставленное неизвестным в камере хранения. Сообщается о девяти пострадавших, пишет телеканал «360». Сейчас ведутся следственные мероприятия по розыску причастных к совершению преступления.