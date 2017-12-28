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Россия
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Донбасс: в Госдуме РФ прокомментировали первый этап обмена пленными
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    Донбасс: в Госдуме РФ прокомментировали первый этап обмена пленными

    1:45  28 Декабря 2017
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    Донбасс: в Госдуме РФ прокомментировали первый этап обмена пленными

    Москва, 28 декабря. Член комитета Государственной думы РФ по международным делам Антон Морозов заявил, что власти Украины созрели для обмена пленными в Донбассе перед Новым годом и выразил надежду на лучшее.

    «Я думаю, что наконец созрели наши украинские партнеры к такому жесту доброй воли перед Новым годом — вернуть в семьи тех, кого захватили в ходе гражданского столкновения в Донбассе. Хочется надеяться, что не будет дальнейшей эскалации этого конфликта», — цитирует депутата RT на русском.

    Он также отметил, что совершенный обмен может быть косвенно связан с возможным возвращением российских военнослужащих в СЦКК.

    «Их присутствие важно и для Европы, и для Киева, поэтому, возможно, было условие освобождения захваченных военнослужащих в обмен на возврат наших офицеров в группу», — пояснил Морозов.

    Автор: Ирина Новикова
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    #донбасс #госдума рф #обмен пленными
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