Донбасс: в Госдуме РФ прокомментировали первый этап обмена пленными

Москва, 28 декабря. Член комитета Государственной думы РФ по международным делам Антон Морозов заявил, что власти Украины созрели для обмена пленными в Донбассе перед Новым годом и выразил надежду на лучшее.

«Я думаю, что наконец созрели наши украинские партнеры к такому жесту доброй воли перед Новым годом — вернуть в семьи тех, кого захватили в ходе гражданского столкновения в Донбассе. Хочется надеяться, что не будет дальнейшей эскалации этого конфликта», — цитирует депутата RT на русском.

Он также отметил, что совершенный обмен может быть косвенно связан с возможным возвращением российских военнослужащих в СЦКК.

«Их присутствие важно и для Европы, и для Киева, поэтому, возможно, было условие освобождения захваченных военнослужащих в обмен на возврат наших офицеров в группу», — пояснил Морозов.