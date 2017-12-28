Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Свидетелей по уголовным делам в РФ могут начать допрашивать по видеосвязи
Украина
Гройсман оценил ущерб украинской экономике от блокады Донбасса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Гройсман оценил ущерб украинской экономике от блокады Донбасса

    1:11  28 Декабря 2017  /обновлено: 1:11  28 Декабря 2017
    272

    Гройсман оценил ущерб украинской экономике от блокады Донбасса

    Киев, 27 декабря. Экономическая блокада Донбасса нанесла украинской экономике ущерб, равный 1% ВВП. С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

    «Импорт повысился за счёт блокады. Мы закупаем энергоресурсы. Всё это давит на валютный рынок и провоцирует значительные колебания, а также негативно влияет на торговый баланс Украины. Мы потеряли 1% ВВП из-за блокады», — приводит слова Гройсмана RT.

    Как отметил глава украинского правительства, Украина должна наращивать добычу собственных энергоресурсов, а также осуществлять их экспорт.

    Нацбанк Украины ранее оценил ущерб, нанесенный украинской экономике блокадой Донбасса в 2017 году в 1,8 миллиарда долларов.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #украина #гройсман #блокада #ущерб
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        21:26   27 Декабря 2017
        5112
        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        21:11   27 Декабря 2017
        1893
        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        20:48   27 Декабря 2017
        5681
        В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

        В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

        20:40   27 Декабря 2017
        1207