Гройсман оценил ущерб украинской экономике от блокады Донбасса

Киев, 27 декабря. Экономическая блокада Донбасса нанесла украинской экономике ущерб, равный 1% ВВП. С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Импорт повысился за счёт блокады. Мы закупаем энергоресурсы. Всё это давит на валютный рынок и провоцирует значительные колебания, а также негативно влияет на торговый баланс Украины. Мы потеряли 1% ВВП из-за блокады», — приводит слова Гройсмана RT.

Как отметил глава украинского правительства, Украина должна наращивать добычу собственных энергоресурсов, а также осуществлять их экспорт.

Нацбанк Украины ранее оценил ущерб, нанесенный украинской экономике блокадой Донбасса в 2017 году в 1,8 миллиарда долларов.