НАК взял под контроль ситуацию со взрывом в Петербурге

Санкт-Петерубрг, 28 декабря. Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета взял под свой контроль ситуацию со взрывом в петербургском супермаркете. Об этом сообщает информационный центр НАК.

«Оперативным штабом НАК координируется деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации комплекса административно-режимных мер и оперативно-разыскных мероприятий. На месте происшествия работают следователи ГСУ СК России по Санкт-Петербургу», – гласит сообщение ведомства.

В НАК добавили, что сейчас проводятся мероприятия по розыску причастных к совершению данного преступления.

На место происшествия уже прибыли силы подразделений ФСБ, МФД, Росгвардии и МЧС. Все находящиеся в здании торгового центра были эвакуированы, пострадавших доставили в медицинские учреждения города.

Напомним, что вечером в среду произошел взрыв в магазине «Перекресток», расположенном на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Взрывное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте, взорвалось в камере хранения магазина, пишет агентство Ura.ru. Травмы и ранения получили девять человек.