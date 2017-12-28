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Россия
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Происшествия
НАК взял под контроль ситуацию со взрывом в Петербурге
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    НАК взял под контроль ситуацию со взрывом в Петербурге

    0:48  28 Декабря 2017  /обновлено: 2:25  28 Декабря 2017
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    НАК взял под контроль ситуацию со взрывом в Петербурге

    Санкт-Петерубрг, 28 декабря. Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета взял под свой контроль ситуацию со взрывом в петербургском супермаркете. Об этом сообщает информационный центр НАК.

    «Оперативным штабом НАК координируется деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации комплекса административно-режимных мер и оперативно-разыскных мероприятий. На месте происшествия работают следователи ГСУ СК России по Санкт-Петербургу», – гласит сообщение ведомства.

    В НАК добавили, что сейчас проводятся мероприятия по розыску причастных к совершению данного преступления.

    На место происшествия уже прибыли силы подразделений ФСБ, МФД, Росгвардии и МЧС. Все находящиеся в здании торгового центра были эвакуированы, пострадавших доставили в медицинские учреждения города.

    Напомним, что вечером в среду произошел взрыв в магазине «Перекресток», расположенном на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Взрывное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте, взорвалось в камере хранения магазина, пишет агентство Ura.ru. Травмы и ранения получили девять человек.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #взрыв #петербург #нак #перекресток
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