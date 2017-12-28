Необходимо тщательное расследование взрыва в петербургском «Перекрестке» – Клинцевич

Санкт-Петербург, 27 декабря. Ситуация со взрывом в петербургском супермаркете «Перекресток» требует тщательного расследования, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Инцидент произошел в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Взрывное устройство, оставленное неизвестным злоумышленником в камере хранения магазина, сработало около 19:00 по московскому времени. Возбуждено уголовное дело, пишет телеканал «360».

Следователи установили, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Его мощность составила около 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

Сенатор призвал не спешить с какими-либо выводами, не основанными на фактах.

«Необходимо тщательное расследование, которое, несомненно, и будет проведено», – приводит слова сенатора РИА Новости.

Клинцевич призвал как граждан, так и спецслужбы быть предельно внимательными в предновогодние дни, особенно в общественных местах, где наоблюдается скопление народа.