США при помощи поставок оружия толкают Киев к полномасштабной войне – Захарченко

Донецк, 28 августа. Поставки американского оружия на Украину толкают Киев к полномасштабной войне в Донбассе, заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

«США через Канаду открыли форточку свою, через которую будут продавать летальное оружие Украине. Тем самым США подталкивают Украину к началу широкомасштабной войны», – заявил Захарченко.

По его словам, здесь сходится желаний США развязать в Донбассе новый виток войны, а также тупик, в который зашла украинская власть и из которого она рассчитывает выбраться с помощью новой эскалации в Донбассе. Захарченко отметил, что оборонительное оружие, которые начнет получать Киев, может быть использовано и как наступательное.

Напомним, что ранее администрация американского президента Дональда Трампа одобрила поставки Украине «летального оружия», включая противотанковые ракеты Javelin. Как заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, решение было принято для «обеспечения защиты территориальной целостности Украины».