Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Свидетелей по уголовным делам в РФ могут начать допрашивать по видеосвязи
Украина
Эксперт объяснил, почему планы Украины отсудить у РФ шельф Крыма обречены на провал
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт объяснил, почему планы Украины отсудить у РФ шельф Крыма обречены на провал

    23:56  27 Декабря 2017  /обновлено: 23:56  27 Декабря 2017
    742

    Эксперт объяснил, почему планы Украины отсудить у РФ шельф Крыма обречены на провал

    Москва, 27 декабря. В феврале 2018 года правительство Украины намерено обратиться в международный трибунал ООН с меморандумом о якобы имевшем место нарушении Москвой конвенции по морскому праву. С таким заявлением выступила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

    Спор касается статуса прибрежных вод Крыма, а также шельфа полуострова. После того, как суд получит российский контрмеморандум, до 19 апреля 2019 года Украина должна будет подготовить свои возражения на него. Россия сможет ответить на украинские возражениядо 19 сентября 2019 года.

    Как отметил член постоянной палаты третейского суда в Гааге по морскому праву, профессор кафедры международного права МГЮА им. Кутафина Камиль Бекяшев, действия Украины являются «обманом общественного мнения», так как Россия не нарушает никаких международных норм.

    «Я считаю, что Международный трибунал ООН по морскому праву просто откажет Украине в приёме меморандума: нельзя же всё что вздумалось принимать в производство и потом годами всё это рассматривать. Это всё обречено на провал», — приводит слова экcперта RT.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #суд #украина #крым #эксперт #шельф
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        21:26   27 Декабря 2017
        5162
        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        21:11   27 Декабря 2017
        1906
        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        20:48   27 Декабря 2017
        5816
        В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

        В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

        20:40   27 Декабря 2017
        1216