Эксперт объяснил, почему планы Украины отсудить у РФ шельф Крыма обречены на провал

Москва, 27 декабря. В феврале 2018 года правительство Украины намерено обратиться в международный трибунал ООН с меморандумом о якобы имевшем место нарушении Москвой конвенции по морскому праву. С таким заявлением выступила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Спор касается статуса прибрежных вод Крыма, а также шельфа полуострова. После того, как суд получит российский контрмеморандум, до 19 апреля 2019 года Украина должна будет подготовить свои возражения на него. Россия сможет ответить на украинские возражениядо 19 сентября 2019 года.

Как отметил член постоянной палаты третейского суда в Гааге по морскому праву, профессор кафедры международного права МГЮА им. Кутафина Камиль Бекяшев, действия Украины являются «обманом общественного мнения», так как Россия не нарушает никаких международных норм.