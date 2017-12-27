Совет Европы заблокировал доклад миссии ЕС, не обнаружившей нарушений в Крыму

Москва, 27 декабря. Совет Европы отказался принимать доклад, подготовленный миссией из Евросоюза, побывавшей в Крыму и не нашедшей на полуострове нарушений прав человека. Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин объяснил позицию Совета Европы отказом принимать новые реалии вокруг Крыма.

Делегация из ЕС, возглавляемая Жераром Штудманом, совершила визит в Крым, где много общалась с местными жителями, включая русских, украинцев и крымских татар. Участники делегации пришли к выводу, что на полуострове нет нарушений прав человека, однако их выводы были проигнорированы на Западе.

«По итогам подготовили весьма сбалансированный документ, который, однако, никуда не пошел, потому что его тут же заблокировали люди, которым не хочется признавать новые реалии вокруг Крыма», – отметил Карасин.

Он добавил, что Россия не намерена соглашаться с подобной необъективностью со стороны западных организаций, а российские дипломаты будут и дальше противостоять такого рода решениям и выступлениям