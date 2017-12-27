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Сирия: «Силы Тигра» отразили нападение боевиков на севере провинции Хама
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    Сирия: «Силы Тигра» отразили нападение боевиков на севере провинции Хама

    23:20  27 Декабря 2017  /обновлено: 23:20  27 Декабря 2017
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    Сирия: «Силы Тигра» отразили нападение боевиков на севере провинции Хама

    Дамаск, 27 августа.  Сирийская армия успешно отразила атаку боевиков террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS, возглавляется запрещенной в России террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»)1 в северо-восточном пригороде провинции Хама. Об этом сообщает агентство «Мураселон».

    Сообщается, что значительную роль в отражении атаки террористов сыграли элитные подразделения сирийской армии «Силы Тигра». Им удалось уничтожить шесть «техничек», танк и установку залпового огня, а также нанести серьезный урон живой силе террористов.

    Сообщается также, что во время отражения атаки был ликвидирован командир группировки «Ахрар аш-Шам» Дибу Абдельрахман Осман Аль-Анбари, известный как «Абу Халед».

    Напомним, что ранее сообщалось о наступлении САА на северо-восток провинции Хама, где правительственным войска удалось выбить террористов из поселений Им Хартейн и Тель-Тавиля на северо-востоке провинции Хама.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #террористы #хама #атака #силы тигра
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