Сирия: «Силы Тигра» отразили нападение боевиков на севере провинции Хама

Дамаск, 27 августа. Сирийская армия успешно отразила атаку боевиков террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS, возглавляется запрещенной в России террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»)1 в северо-восточном пригороде провинции Хама. Об этом сообщает агентство «Мураселон».

Сообщается, что значительную роль в отражении атаки террористов сыграли элитные подразделения сирийской армии «Силы Тигра». Им удалось уничтожить шесть «техничек», танк и установку залпового огня, а также нанести серьезный урон живой силе террористов.

Сообщается также, что во время отражения атаки был ликвидирован командир группировки «Ахрар аш-Шам» Дибу Абдельрахман Осман Аль-Анбари, известный как «Абу Халед».

Напомним, что ранее сообщалось о наступлении САА на северо-восток провинции Хама, где правительственным войска удалось выбить террористов из поселений Им Хартейн и Тель-Тавиля на северо-востоке провинции Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.