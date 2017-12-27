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Происшествия
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Происшествия
Ограничения на дорогах после взрыва в «Перекрестке» в Петербурге снимают
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    Ограничения на дорогах после взрыва в «Перекрестке» в Петербурге снимают

    23:00  27 Декабря 2017  /обновлено: 23:00  27 Декабря 2017
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    Ограничения на дорогах после взрыва в «Перекрестке» в Петербурге снимают

    Санкт-Петербург, 27 декабря. После взрыва в петербургском супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте образовались двухкилометровые пробки. Сейчас дорожные службы снимают ограничения на дорогах и возвращают общественный транспорт на рабочие маршруты.

    Взрыв произошел в 19:00 по московскому времени в одной из камер хранения супермаркета. Девять человек обратились за медицинской помощью. По данным Следственного комитета России, причиной взрыва стало самодельной взрывное устройство, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила. Уже возбуждено уголовное дело.

    После инцидента ряд маршрутов общественного транспорта был пущен в объезд, а на дорогах введены ограничения. Сейчас эти ограничения снимаются, а автобусы и троллейбусы возвращаются на свои маршруты.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #взрыв #петербург #дороги #транспорт #перекресток
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