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ФАН публикует эксклюзивное видео обмена пленными ДНР и Украины
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    ФАН публикует эксклюзивное видео обмена пленными ДНР и Украины

    22:44  27 Декабря 2017  /обновлено: 23:13  27 Декабря 2017
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    ФАН публикует эксклюзивное видео обмена пленными ДНР и Украины

    Донецк, 27 декабря. В Донбассе прошел масштабный обмен пленными между Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной. Присутствовавший на процедуре обмена корреспондент ФАН снял происходящее на видео.

    Обмен пленными состоялся в Горловке по настоянию уполномоченной по правам человека ДНР Дарьи Морозовой. Украинской стороне были возвращены 73 человек, а ДНР и ЛНР – 238.

    При обмене кроме уполномоченных по правам человека ДНР и ЛНР Дарьи Морозовой и Ольги Кобцевой присутствовали представители Русской православной церкви и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

    Напомним, что последний обмен пленными в Донбассе состоялся лишь в прошлом году. Согласно минским соглашениям, стороны должны были провести его по формуле «всех на всех», однако окончательно согласовать условия обмена на переговорах не получилось.

    Автор: Николай Романенко
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    #днр #донбасс #украина #лнр #горловка #пленные #обмен
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