ФАН публикует эксклюзивное видео обмена пленными ДНР и Украины

Донецк, 27 декабря. В Донбассе прошел масштабный обмен пленными между Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной. Присутствовавший на процедуре обмена корреспондент ФАН снял происходящее на видео.

Обмен пленными состоялся в Горловке по настоянию уполномоченной по правам человека ДНР Дарьи Морозовой. Украинской стороне были возвращены 73 человек, а ДНР и ЛНР – 238.

При обмене кроме уполномоченных по правам человека ДНР и ЛНР Дарьи Морозовой и Ольги Кобцевой присутствовали представители Русской православной церкви и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, что последний обмен пленными в Донбассе состоялся лишь в прошлом году. Согласно минским соглашениям, стороны должны были провести его по формуле «всех на всех», однако окончательно согласовать условия обмена на переговорах не получилось.