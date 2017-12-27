Сирия: 200 мирных жителей вернулись в свои дома в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор

Хмеймим, 27 декабря. За минувшие сутки около 200 мирных жителей Сирии вернулись в свои дома. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Центром по примирению продолжается мониторинг инфраструктуры населенных пунктов Сирии для возвращения беженцев. За сутки в свои дома вернулись 198 человек, из них в провинции Алеппо – 24, Хомс – 17 и Дейр-эз-Зор – 157 человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что российские представители Центра по примирению совместно с властями Сирии продолжают оказывать гуманитарную помощь мирному населению.

За минувшие сутки были проведены две гуманитарные акции в городе Алеппо, а также оказана помощь в доставке питьевой воды жителям населенного пункта Эль-Хусейния в провинции Дейр-эз-Зор.