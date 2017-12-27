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Сирия: 200 мирных жителей вернулись в свои дома в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор
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    Сирия: 200 мирных жителей вернулись в свои дома в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор

    22:22  27 Декабря 2017  /обновлено: 22:22  27 Декабря 2017
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    Сирия: 200 мирных жителей вернулись в свои дома в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор

    Хмеймим, 27 декабря. За минувшие сутки около 200 мирных жителей Сирии вернулись в свои дома. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

    «Центром по примирению продолжается мониторинг инфраструктуры населенных пунктов Сирии для возвращения беженцев. За сутки в свои дома вернулись 198 человек, из них в провинции Алеппо – 24, Хомс – 17 и Дейр-эз-Зор – 157 человек», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также добавили, что российские представители Центра по примирению совместно с властями Сирии продолжают оказывать гуманитарную помощь мирному населению.

    За минувшие сутки были проведены две гуманитарные акции в городе Алеппо, а также оказана помощь в доставке питьевой воды жителям населенного пункта Эль-Хусейния в провинции Дейр-эз-Зор.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #алеппо #дамаск
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