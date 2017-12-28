Финансовая амнистия Путина вызывала панику на Западе

Москва, 27 декабря. Благодаря объявленной президентом России Владимиром Путиным налоговой амнистии, в страну могут вернуться средства объемом до одного триллиона долларов. Об этом пишет издание Bloomberg.

Статья американского издания рассказывает о панике среди финансовых и правящих кругов Запада, вызванной тем, что Россия, видимо, нашла способ нарастить свою экономику в обход западных санкций.

По мнению экспертов, возвращение такого объема капитала в страну может крайне благотворно повлиять на российскую экономику. Большинство специалистов уверены, что главной проблемой отечественной экономики являются не санкции как таковые, а вызванное ими падение уровня инвестиций в национальную экономику.

Как отметил руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников, один триллион долларов является вполне реальной суммой, которая может быть возвращена в Россию.