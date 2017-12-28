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Россия
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Экономика
Финансовая амнистия Путина вызывала панику на Западе
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    Финансовая амнистия Путина вызывала панику на Западе

    0:00  28 Декабря 2017
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    Финансовая амнистия Путина вызывала панику на Западе

    Москва, 27 декабря. Благодаря объявленной президентом России Владимиром Путиным налоговой амнистии, в страну могут вернуться средства объемом до одного триллиона долларов. Об этом пишет издание Bloomberg.

    Статья американского издания рассказывает о панике среди финансовых и правящих кругов Запада, вызванной тем, что Россия, видимо, нашла способ нарастить свою экономику в обход западных санкций.

    По мнению экспертов, возвращение такого объема капитала в страну может крайне благотворно повлиять на российскую экономику. Большинство специалистов уверены, что главной проблемой отечественной экономики являются не санкции как таковые, а вызванное ими падение уровня инвестиций в национальную экономику.

    Как отметил руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников, один триллион долларов является вполне реальной суммой, которая может быть возвращена в Россию.

    «Такая оценка действительно существует в международном экономическом обороте, но это цифра, которая «накопилась» за многие и многие годы. Фактически, за все существование российской рыночной экономики, и есть мнение, что эти средства находятся сегодня в оффшорах», – отметил Масленников.

     

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #санкции #путин #россия #запад #инвестиции #налоговая амнистия
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