Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
НАК взял под контроль ситуацию со взрывом в Петербурге
Новости Сирии
Лидер оппозиции Сирии назвал Россию главным фактором стабильности в стране
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лидер оппозиции Сирии назвал Россию главным фактором стабильности в стране

    22:32  27 Декабря 2017  /обновлено: 22:33  27 Декабря 2017
    688

    Лидер оппозиции Сирии назвал Россию главным фактором стабильности в стране

    Москва, 27 декабря. Глава оппозиционного движения «Завтра Сирии» Ахмед аль-Джарба заявил, что Россия является главным фактором мира и стабильности в САР.

    «Россия является главным фактором войны, мира и стабильности. Мы обсуждаем с нашими российскими друзьями пути эффективных решений сирийского кризиса», — сказал аль-Джарба в комментарии RT.

    Он также добавил, что международные разногласия по вопросу Сирии приводят к тому, что некоторые стороны отказываются принимать участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Однако если спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура и Генсек ООН Антониу Гутерреш заявят о своем участии в Конгрессе, то это создаст положительные предпосылки для успешного проведения встречи в Сочи.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #оон #дамаск #москва
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        21:26   27 Декабря 2017
        4552
        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        21:11   27 Декабря 2017
        1714
        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        20:48   27 Декабря 2017
        2599
        В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

        В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

        20:40   27 Декабря 2017
        1150