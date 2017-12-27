Лидер оппозиции Сирии назвал Россию главным фактором стабильности в стране

Москва, 27 декабря. Глава оппозиционного движения «Завтра Сирии» Ахмед аль-Джарба заявил, что Россия является главным фактором мира и стабильности в САР.

«Россия является главным фактором войны, мира и стабильности. Мы обсуждаем с нашими российскими друзьями пути эффективных решений сирийского кризиса», — сказал аль-Джарба в комментарии RT.

Он также добавил, что международные разногласия по вопросу Сирии приводят к тому, что некоторые стороны отказываются принимать участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Однако если спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура и Генсек ООН Антониу Гутерреш заявят о своем участии в Конгрессе, то это создаст положительные предпосылки для успешного проведения встречи в Сочи.