Действия Киева не вызывают желания вернуться в состав Украины – Захарченко

Донецк, 27 декабря. Действия украинских властей по отношению к Донбассу и его населению не вызывают желания вернуться под власть Киева, заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

«Государство, которое пытается всеми силами оккупировать, уничтожить, обнести колючей проволокой, кидает танки, авиацию, подразделения регулярные армейские, для уничтожения людей, которые не признали киевскую власть, можно ли потом в эту страну обратно вступать? Присоединяться к ней, какие-то договорные обязательства? Нет. Та пропасть, которая между нами, это пропасть на крови наших людей», — подчеркнул Захарченко.

По его словам, действия украинских властей никоим образом не способствуют сближению ДНР и ЛНР с Киевом. Захарченко подчеркнул, что речь может идти лишь о согласовании условий, на которых будут совместно проживать республики Донбасса и Украина. Глава ДНР добавил, что определять будущее республики – независимое или в составе РФ – может лишь народ на общем референдуме.