Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
НАК взял под контроль ситуацию со взрывом в Петербурге
Происшествия
Учившаяся на полевого хирурга петербурженка пришла помогать раненым в «Перекресток»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Учившаяся на полевого хирурга петербурженка пришла помогать раненым в «Перекресток»

    22:06  27 Декабря 2017  /обновлено: 22:06  27 Декабря 2017
    1636

    Учившаяся на полевого хирурга петербурженка пришла помогать раненым в «Перекресток»

    Санкт-Петербург, 27 декабря. Жительница Петербурга, работающая врачом в больнице, узнав о взрыве в магазине «Перекресток», поспешила на место происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим. С собой она взяла девятилетнюю дочь, которая также решила помогать людям, получившим ранения.

    «К моменту когда мы подошли, уже помощь наша никому  не нужна, так что все, слава богу, обошлось. Узнали через СМИ, мы живем неподалеку. Собрались за минуту и побежали. Я врач и изучала в институте военно-полевую хирургию», — рассказала женщина.

    Напомним, что в среду вечером в петербургском магазине «Перекресток», расположенном на Кондратьевском проспекте, раздался взрыв. По предварительным данным, взорвалось самодельное взрывное устройство, спрятанное в камеру хранения. В результате происшествия пострадали десять человек.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #взрыв #петербург #перекресток
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        21:26   27 Декабря 2017
        4492
        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        21:11   27 Декабря 2017
        1695
        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        20:48   27 Декабря 2017
        2305
        В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

        В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

        20:40   27 Декабря 2017
        1150