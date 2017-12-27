Учившаяся на полевого хирурга петербурженка пришла помогать раненым в «Перекресток»

Санкт-Петербург, 27 декабря. Жительница Петербурга, работающая врачом в больнице, узнав о взрыве в магазине «Перекресток», поспешила на место происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим. С собой она взяла девятилетнюю дочь, которая также решила помогать людям, получившим ранения.

«К моменту когда мы подошли, уже помощь наша никому не нужна, так что все, слава богу, обошлось. Узнали через СМИ, мы живем неподалеку. Собрались за минуту и побежали. Я врач и изучала в институте военно-полевую хирургию», — рассказала женщина.

Напомним, что в среду вечером в петербургском магазине «Перекресток», расположенном на Кондратьевском проспекте, раздался взрыв. По предварительным данным, взорвалось самодельное взрывное устройство, спрятанное в камеру хранения. В результате происшествия пострадали десять человек.