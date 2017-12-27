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Россия
Путин: Россия провожает 2017 год достойно
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    Путин: Россия провожает 2017 год достойно

    22:00  27 Декабря 2017
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    Путин: Россия провожает 2017 год достойно

    Москва, 27 декабря. Россия завершает 2017 год достойно, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

    «Мы провожаем его достойно. Провожаем этот год в историю. Наш путь — это путь приобретения знаний и ответственных дел», — отметил он.

    По словам главы государства, у России впереди еще множество забот и планов, однако успех их реализации зависит только от самих россиян.

    Напомним, что в среду вечером Путин встретился с ушедшими в отставку губернаторами и их преемниками, которые определились после проведения выборов в сентябре. Российский лидер подчеркнул, что необычный формат подобной встречи объясняется необходимостью соблюдения преемственности власти — новые главы регионов могут опираться на наработки своих предшественников и развивать их достижения.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #россия #год
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