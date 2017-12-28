Сирия итоги за сутки на 28 декабря 06.00: российская система ПВО «Панцирь» отразила атаку на «Хмеймим», боевики «Ан-Нусры» вышли из Мугр аль-Мира

Сирия, 28 декабря. Российская система ПВО «Панцирь-С1» отразила атаку на «Хмеймим», боевики «Джебхат ан-Нусры»1 вышли из Мугр аль-Мира, в Алеппо идут ожесточенные бои между ССА и SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против террористов «Джебхат ан-Нусры» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продвигаются к авиабазе Абу Духур, ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Латакии, Алеппо и Даръа, противостоят «Ахрар аш-Шам» в Хомсе.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла боевика в Идлибе, противостоит САА в Алеппо и Хаме.

«Файлак ар-Рахман»: взорвала тоннель САА в Дамаске.

«Ахрар аш-Шам»: атаковала позиции САА в Хомсе, потеряла командира в Хаме.

«Джейш аль-Ислам»: отпускает пленных из осажденных районов Восточной Гуты.

Сирийская свободная армия (ССА): взяла в плен четырех бойцов SDF в Алеппо, противостоит ИГ1 в Даръа.

Курды: потеряли нескольких бойцов в Алеппо, заявили о создании «Армии северной Сирии».

Международная коалиция: нанесла удары по поселению Дейр-эз-Зора, в результате чего погибло более 10 мирных сирийцев.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Al-Masdar News передавало, что командование правительственной армии САР заключило соглашение с боевиками группировки «Джейш аль-Ислам». В результате длительных переговоров исламисты обязались отпустить пленных мирных жителей из осажденных районов Восточной Гуты. Многим освобожденным сирийцам требуется медицинская помощь. По данным Al-Masdar News, радикалы передали солдатам Сирийской арабской армии (САА) первую группу пленников. Мирных жителей Гуты уже доставили в сирийскую столицу для прохождения лечения.

Военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1) писал, что в районе Айн Тарма идут интенсивные перестрелки между армией САР и радикальными группировками. Также военный Twitter-канал (@adnanshamy0) писал, что артиллерия САА ведет обстрел опорных пунктов боевиков в окрестностях города Дума.

Боевики группировки «Файлак ар-Рахман» взорвали тоннель Сирийской арабской армии (САА) в районе Джобар Восточной Гуты. Об этом сообщал в своем аккаунте в Twitter (@ QalaatAlMudiq) военный источник в провинции Дамаск.

Один из местных источников сообщил в Twitter (@ QalaatAlMudiq), что САА взяла под контроль населенный пункт Мугр аль-Мир после выхода из поселения боевиков «Джебхат ан-Нусры».

Провинция Латакия

Боевики открыли огонь по авиабазе «Хмеймим». Военный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@ WaelAlHussaini), что с помощью зенитного комплекса «Панцирь-С1» ракеты, выпущенные радикалами, были сбиты. Автор публикации сообщал, что российские вертолеты патрулировали район запуска в Идлибе.

Местный источник в провинции Латакия передавал в Twitter (@jisrtv), что радикальные антиправительственные группировки вели артиллерийский обстрел расположений Сирийской арабской армии (САА) в районах Талят Абу Атира и Талят Абу Али.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо продолжились столкновения между протурецкой Сирийской свободной армией (ССА) и бойцами курдского ополчения. Утром военный источник передавал в социальной сети Twitter (@MGhorab3), что боевики «свободной армии» взяли в плен четырех ополченцев Демократических сил Сирии (SDF). По данным автора публикации, исламисты ССА арестовали курдов к северу от города Манбидж. В середине дня в этом же районе были зафиксированы ожесточенные бои. Информационное агентство Almanar News передавало, что боевики «свободной армии» убили нескольких курдских ополченцев, еще ряд бойцов SDF попали в плен ССА.

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) открыли огонь по территории артиллерийской академии в административном центре провинции Алеппо. Об этом писал подконтрольный «свободной армии» канал в Twitter (@ FSAPlatform).

Правительственные войска при поддержке ВКС РФ продолжили наступление на позиции «Джебхат ан-Нусры» в регионе. По данным военного источника в Telegram (@EMCnewscenter1), артиллерия армии САР вела обстрел зон дислокации террористов в окрестностях поселения Аль-Малла. Также Telegram-канал (@EMCnewscenter1) писал, что Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по опорным пунктам «Тахрир аш-Шам» в районе Ар-Рашидин.

В окрестностях населенных пунктов Зетан и Халса на юге провинции Алеппо были зафиксированы перестрелки между боевиками радикальной оппозиции и САА. Об этом сообщал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jameeldom) один из местных источников.

В конце дня информационное агентство Alsumaria News опубликовало заявление командования курдских отрядов ополчения о создании «Армии северной Сирии». Предполагается, что новое вооруженное формирование объединит все курдские группировки, действующие на территории страны. По данным Alsumaria News, тренировочные лагери «Армии северной Сирии» в ближайшее время появятся в провинциях Алеппо и Хасака.

Провинция Хомс

Боевики вооруженной оппозиции в очередной раз нарушили режим прекращения огня, установленный в провинции Хомс. Военный источник писал на своей странице в Twitter (@IvanSidorenko1), что радикалы «Ахрар аш-Шам» атаковали позиции правительственных войск в районе населенного пункта Маръямай на севере региона. По данным автора публикации, солдаты Сирийской арабской армии (САА) отбили нападение боевиков. В течение всего дня в этой местности фиксировались интенсивные перестрелки сторон.

Напомним, российские наблюдатели ежедневно фиксируют нарушения перемирия на севере Хомса. Сообщается, что перестрелки на мирных территориях региона начинают радикальные исламисты «Джебхат ан-Нусры» и их сторонники.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке провинции Дейр эз-Зор прогремел взрыв, передавало Almanar News. По данным информационного агентства, мина, заложенная при отступлении террористами «Исламского государства»1, сдетонировала в районе поселения Аль-Шахил. В результате происшествия погиб мирный житель населенного пункта, еще один гражданский получил ранения.

Ранее ВВС международной коалиции нанесли удары по городу Хаджин. В результате авианалета сил антитеррористического альянса во главе с США погибло не менее 10 мирных жителей населенного пункта.

Провинция Даръа

На территории провинции Даръа наблюдались конфликты между группировками, входящими в Сирийскую свободную армию (ССА). Информационное агентство Almanar News передавало, что в городе Джасем боевики ССА проникли в центр гражданской обороны, организованный одной из группировок «свободной армии», и вынесли оттуда все оборудование.

В это время на западе региона продолжалось противостояние между ССА и террористами группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», передавало Almanar News.

Боевики радикальной оппозиции напали на опорные пункты правительственных войск САР. По данным военного Twitter-канала (@BosraPress), перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями фиксировались около населенных пунктов Ум аль-Аусаж и Замрин. Другой источник в социальной сети Twitter (@piosawaratown) писал о столкновениях армии САР с повстанцами недалеко от города Даэль.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжали обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) к аэродрому Абу Духур, передавал местный источник в Telegram (@EMCnewscenter1). Российская авиация нанесла удары по зонам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях авиабазы и стратегического города Абу Дали, расположенного на пути следования правительственных сил. Также ВКС РФ били по укрепрайонам «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Тамана на юго-востоке провинции Идлиб, и в окрестностях деревни Зувейтин в восточной части региона. Под прикрытием российской авиации Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» недалеко от Аль-Мушейрифы. О наступлении войск Башара Асада на опорные пункты боевиков сообщал в Facebook (@DeryNewsNetwork3) местный источник.

ВВС Сирии атаковали позиции радикальных исламистов в районе населенных пунктов Таль Тукан и Хан Шейхун, писал военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

В городе Салкин на северо-западе провинции Идлиб взорвалась мина, сообщало информационное агентство Almanar News. В результате происшествия был нейтрализован боевик коалиции «Тахрир аш-Шам», еще несколько человек получили ранения.

Провинция Хама

ВКС РФ продолжили наносить удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Джанина на востоке провинции Хама. Об этом писал военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1). Также российская авиация била по позициям радикальных исламистов в окрестностях поселений Маалюля, Джубб Аль-Сакр и Рахаджан на востоке региона.

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации продвинулась к городу Абу Дали. Информагентство Almanar News писало, что к востоку от стратегического поселения идут ожесточенные бои между солдатами армии САР и радикалами «Тахрир аш-Шам». Также правительственные войска вели бои с террористами в районе населенного пункта Умм Харатейн Об этом сообщал местный источник в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По данным военного Twitter-канала (@ QalaatAlMudiq), в результате перестрелок был уничтожен полевой командир группировки «Ахрар аш-Шам». Напомним, боевики этого формирования присоединились к «Джебхат ан-Нусре» для совместного противостояния правительственным силам.

Боевики «Джейш аль-Изза» выпустили несколько ракет по позициям САА в районе населенного пункта Сафсания на юго-западе провинции Хама, писал местный Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

Ирак

Полиция провинции Басра арестовала на пропускном пункте недалеко от города Кармат Али двух террористов «Исламского государства». Об этом сообщало информационное агентство Alsumaria News.

ВВС Турции продолжили наносить удары по подконтрольным Рабочей партии Курдистана (РПК) территориям на севере Ирака. По данным информагентства Alsumaria News, под ударами турецкой авиации погибло 17 бойцов курдского ополчения. За несколько боевых вылетов ВВС Турции атаковали 41 объект РПК. Позже агентство Anadolu сообщило еще о девяти убитых ударами турецкой авиации курдах.

Бойцы народного ополчения «Хашд аш-Шааби» обнаружили большое количество военной формы в районах Хамрин и Аль-Ужейл провинции Дияла. По данным Alsumaria News, склад принадлежал террористам «Исламского государства». Предполагается, что армейская одежда предназначалась для маскировки при организации терактов в регионе.

Информагентство Alsumaria News передавало, ссылаясь на источник в силах безопасности провинции Киркук, что два офицера правоохранительных органов были убиты при нападении боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)