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Местные жители о взрыве в «Перекрестке»: Охрана не проверяет камеры хранения
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    Местные жители о взрыве в «Перекрестке»: Охрана не проверяет камеры хранения

    21:46  27 Декабря 2017  /обновлено: 21:46  27 Декабря 2017
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    Местные жители о взрыве в «Перекрестке»: Охрана не проверяет камеры хранения

    Санкт-Петербург, 27 декабря. Жители Выборгского района Петербурга, регулярно посещающие магазин «Перекресток», в котором в эту среду произошел взрыв, рассказали, что в магазине довольно посредственная служба охраны, а камеры хранения проверяются редко. Об этом сообщает корреспондент ФАН с места происшествия.

    Как рассказала корреспонденту ФАН жительница района Виктория, которая регулярно заходит в этот «Перекресток» и даже работает неподалеку, этот супермаркет отличается немноголюдностью – его здание стоит в отдалении и даже в выходные дни в нем, как правило, мало покупателей. По мнению Виктории, это говорит в пользу того, что произошедшее не является терактом.

    Сама она рассказала, что часто заходит в «Перекресток» после работы и если бы не задержалась сегодня на 15 минут, то могла бы оказать в здании в момент взрыва. По словам Виктории, охрана супермаркета работает плохо, например – охранники крайне нерегулярно проверяют камеры хранения – где и было в итоге размещено взрывное устройство.

    Виктория рассказала, что однажды забыла в камере хранения этого «Перекрестка» продукты, купленные в другом магазине, и вспомнила о них лишь на следующее утро, увидев случайно взятый из магазина ключ от камеры хранения. Придя в супермаркет, она увидела, что ее вещи остались в камере хранения – то есть, той ночью охрана не совершала проверку камер.

    Напомним, что в районе семи вечера по Москве поступили сообщения о громком хлопке, произошедшем в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге. Сообщается, что за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

    Автор: Евгения Авраменко
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    #взрыв #петербург #перекресток #камеры хранения
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