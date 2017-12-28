Сирия новости 28 декабря 07.00: САА предотвратили наступление «Ахрар аш-Шам» в Харасте; ВКС РФ наносят авиаудары по «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе

Сирия, 28 декабря. САА предотвратили наступление «Ахрар аш-Шам» в Харасте; ВКС РФ наносит авиаудары по «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе; проамериканские боевики угрожают САА на юго-востоке Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли ряд авиаударов по позициям «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: предотвратила наступление «Ахрар аш-Шам» в пригороде Дамаска Харасте.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потерял двух полевых командиров на северо-востоке Хамы.

«Ахрар аш-Шам»: понес значительные потери после артиллерийского обстрела САА.

Провинция Дамаск

Как сообщает иранское информагентство Fars, подразделения сирийских правительственных войск, действующие в пригородах Дамаска, предотвратили наступление вооруженной группировки «Ахрар аш-Шам» в районе населенного пункта Хараста. Сообщается, что в результате артиллерийского обстрела позиций боевиков «Ахрар аш-Шам» понес значительные потери.

По сообщениям сирийского информационного агентства Qasioun News Agency, один из представителей сирийской оппозиции выступил с заявлением, в котором призвал все группировки вооруженной оппозиции, прекратить боестолкновения с правительственными войсками, чтобы совместно продолжить воевать против террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам». Он объяснил это тем, что терроризм является общим врагом для обеих сторон.

Провинция Алеппо

Telegram-канал @abdussamaddagul пишет, что разногласия между группировками «Нур ад-Дин аз-Зенки» и «Хайят Тахрир аш-Шам» существенно обострились. Так, из населенного пункта Эд-Дан и Эль-Атареб «Хайят Тахрир аш-Шам» перебросил подкрепление в район Телль-Ада на случай, если разногласия перерастут в открытое противостояние.

Одновременно с этим, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают обстреливать сирийские правительственные войска. Как передает источник в Twitter (@World_On_Alert), террористы произвели минометный обстрел позиций САА в районе к юго-западу от административного центра провинции. Отмечается, что атака «Хайят Тахрир аш-Шам» была своевременно подавлена сирийскими войсками ответным огнем.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источник в Twitter (@Sohayb_Masri1) сообщает, что боевики проамериканских группировок могут в ближайшее время предпринять попытку сорвать переброску сил САА из Дейр-эз-Зора в Западную Сирию с помощью организации засад и диверсий в районе пустыни между станциями Т-2 и T-3.

Напомним, ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что США готовят боевиков на своих военных базах в Сирии. По данным космической и других видов разведки, на участке местности радиусом в 55 километров, где располагается база Ат-Танф, находятся отряды боевиков «Новой сирийской армии». Также, по информации, озвученной Герасимовым, под прикрытием Соединенных Штатов на американскую базу в аш-Шаддади в свое время было вывезено 400 боевиков ИГИЛ1 из Ракки и порядка 800 — с восточного берега Евфрата. Несмотря на смену называния, «Новая сирийская армия» — это, фактически, ИГИЛ, и задача, которую ей ставят США, — дестабилизировать обстановку в Сирии.

Провинция Идлиб

По сообщениям в социальной сети Twitter (@CombatChris1),ВКС РФ нанесли ряд авиаударов по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенных пунктов Серакеб, Мардих и Кафер-Баттих в провинции Идлиб.

Как пишет Telegram-канал @ibahaber, боевики понесли серьезные потери в результате авиаударов ВВС Сирии и ВКС РФ по позициям «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе горы Телль-эль-Макта.

Если верить информации, опубликованной в Telegram-канале @UnitedNetworksFSNN, по дороге из Хан-Шейхуна в Таман неизвестными был убит полевой лидер террористического альянса «Джебхат ан-Нусры» Ахмад Бакур Абу Муслим Ас-Сури.

Провинция Хама

Источник в Twitter (@MIG29_) пишет, что наиболее ожесточенные бои между «Хайят Тахрир аш-Шам» и отрядом «Исламского государства»1 в настоящий момент идут в районе населенных пунктов Расм-Хамам и Абу-Ханадек.

Как сообщает Telegram-канал @nors2017, в результате ожесточенных боев в районе Расм-Хамама террористы потеряли трех боевиков, двое из которых являлись полевыми командирами. Кроме этого, в результате авиаударов ВВС Сирии по позициям «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе Каср-Вардан и Мъаккар-эш-Шамали боевики понесли существенные потери.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)