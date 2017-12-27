Сирия новости 27 декабря 22.30: «Джебхат ан-Нусра» вышла из Мугр аль-Мира, в Хаме нейтрализован командир «Ахрар аш-Шам»

Сирия, 27 декабря. «Джебхат ан-Нусра»1 вышла из Мугр аль-Мира, в Хаме ликвидирован командир «Ахрар аш-Шам», боевики «Файлак ар-Рахман» взорвали тоннель САА в Дамаске. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют зоны дислокации «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ атакуют позиции «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Идлибе и Хаме.

«Файлак ар-Рахман»: взорвала тоннель САА в Дамаске.

«Ахрар аш-Шам»: потеряла командира в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет обстрел позиций SDF в Алеппо.

Курды: противостоят ССА в Алеппо.

Провинция Дамаск

Боевики группировки «Файлак ар-Рахман» взорвали тоннель Сирийской арабской армии (САА) в районе Джобар Восточной Гуты. Об этом сообщает в своем аккаунте в Twitter (@ QalaatAlMudiq) военный источник в провинции Дамаск.

Правительственные войска атакуют зоны дислокации радикальных формирований в районах Айн Тарма и Замалка с использованием беспилотника, передает источник в социальной сети Twitter (@adnanshamy0). Также военный Twitter-канал (@adnanshamy0) пишет, что артиллерия армии САР ведет обстрел опорных пунктов боевиков в окрестностях города Дума Восточной Гуты.

Один из местных источник сообщает в Twitter (@ QalaatAlMudiq), что САА взяла под контроль населенный пункт Мугр аль-Мир после выхода из поселения боевиков «Джебхат ан-Нусры».

Провинция Алеппо

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) открыли огонь по территории артиллерийской академии в административном центре провинции Алеппо. Об этом пишет подконтрольный «свободной армии» канал в Twitter (@ FSAPlatform).

В окрестностях населенного пункта Манбидж продолжаются перестрелки между Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF). Сообщалось, что в ходе боестолкновений убито несколько бойцов «демократической армии», еще ряд курдских ополченцев попали в плен ССА.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации радикальных исламистов в окрестностях населенного пункта Хан Шейхун на севере провинции Идлиб. Об этом пишет военный источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1).

Российская авиация продолжает атаковать позиции террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях авиабазы Абу Духур и стратегического города Абу Дали. Ранее сообщалось, что под прикрытием ВКС РФ Сирийская арабская армия (САА) продвигается к населенному пункту, освобождая от радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» территории на пути своего следования.

Провинция Хама

В районе населенного пункта Умм Харатейн отмечаются ожесточенные боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает местный источник в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По данным военного Twitter-канала (@ QalaatAlMudiq), в результате перестрелок был уничтожен полевой командир группировки «Ахрар аш-Шам». Напомним, боевики этого формирования присоединились к «Джебхат ан-Нусре» для совместного противостояния правительственным силам.

ВКС РФ продолжают наносить удары по зонам дислокации «Джебхат ан-Нусры» на востоке провинции Хама.

Ирак

Неизвестные боевики расстреляли мирного жителя на дороге к юго-западу от Баакубы. О происшествии сообщает информационное агентство Alsumaria News.

Информагентство Alsumaria News передает, ссылаясь на источник в силах безопасности провинции Киркук, что два офицера правоохранительных органов были убиты при нападении боевиков.

ВВС Турции продолжают наносить удары по территориям, подконтрольным Рабочей партии Курдистана (РПК). По данным информационного агентства Anadolu, в результате одного из авианалетов было убито девять бойцов курдского ополчения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)