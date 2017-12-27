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Политика
Кадыров о блокировке аккаунтов в Facebook и Instagram: «Где ваша хваленая демократия?»
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    Кадыров о блокировке аккаунтов в Facebook и Instagram: «Где ваша хваленая демократия?»

    21:31  27 Декабря 2017  /обновлено: 21:31  27 Декабря 2017
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    Кадыров о блокировке аккаунтов в Facebook и Instagram: «Где ваша хваленая демократия?»

    Москва, 27 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он спокойно относится к блокировке своих аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram, назвав эти действия «мышиной возней США».

    «Очень спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и Минфину. Где ваша хваленая демократия и право граждан на получение информации? Или мнение 4 миллионов подписчиков ничего не значит?» —  пишет он в Twitter.

    Кадыров о блокировке аккаунтов в Facebook и Instagram: «Где ваша хваленая демократия?»

    Напомним, что доступ на страницу Кадырова в Facebook и Instagram  был заблокирован после того, как власти США внесли имя политика в «список Магнитского». Чиновнику вменяются внесудебные преследования, нарушения прав человека и даже пытки. Депутаты парламента Чечни в знак протеста сами удалили свои аккаунты в Instagram .

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные действия вызывают обеспокоенность и не добавляет реноме самим соцсетям.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #кадыров #facebook #instagram
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