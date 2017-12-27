Кадыров о блокировке аккаунтов в Facebook и Instagram: «Где ваша хваленая демократия?»

Москва, 27 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он спокойно относится к блокировке своих аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram, назвав эти действия «мышиной возней США».

«Очень спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и Минфину. Где ваша хваленая демократия и право граждан на получение информации? Или мнение 4 миллионов подписчиков ничего не значит?» — пишет он в Twitter.

Напомним, что доступ на страницу Кадырова в Facebook и Instagram был заблокирован после того, как власти США внесли имя политика в «список Магнитского». Чиновнику вменяются внесудебные преследования, нарушения прав человека и даже пытки. Депутаты парламента Чечни в знак протеста сами удалили свои аккаунты в Instagram .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные действия вызывают обеспокоенность и не добавляет реноме самим соцсетям.