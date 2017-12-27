Кадыров о блокировке аккаунтов в Facebook и Instagram: «Где ваша хваленая демократия?»
Москва, 27 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он спокойно относится к блокировке своих аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram, назвав эти действия «мышиной возней США».
«Очень спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и Минфину. Где ваша хваленая демократия и право граждан на получение информации? Или мнение 4 миллионов подписчиков ничего не значит?» — пишет он в Twitter.
Напомним, что доступ на страницу Кадырова в Facebook и Instagram был заблокирован после того, как власти США внесли имя политика в «список Магнитского». Чиновнику вменяются внесудебные преследования, нарушения прав человека и даже пытки. Депутаты парламента Чечни в знак протеста сами удалили свои аккаунты в Instagram .
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные действия вызывают обеспокоенность и не добавляет реноме самим соцсетям.
Facebook заявил о деактивации аккаунта из-за списка «запрещённых лиц США". Очень спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и Минфину. Где ваша хваленная демократия и право граждан на получение информации? Или мнение 4 млн подписчиков ничего не значит?— Рамзан Кадыров (@RKadyrov) December 27, 2017