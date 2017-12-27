Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: 200 мирных жителей вернулись в свои дома в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор
Видео
Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

    21:26  27 Декабря 2017  /обновлено: 21:28  27 Декабря 2017
    2959

    Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

    Санкт-Петербург, 27 декабря. Житель Санкт-Петербурга Сергей Владимиров рассказал о первых минутах после взрыва в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

    «Я слышал хлопок. Шел с работы, услышал его, и сразу пришел сюда. Люди рассказывали, что какой-то пакет оставили в камере хранения, но это проверяется.

    Когда я подошел, скорые и пожарные уже были здесь, все перекрыто. Я издалека видел, как людей сажали в машины скорой помощи», — рассказал Сергей.

    Напомним, вечером в среду 27 декабря в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел взрыв. Пострадали десять человек. По последним данным, сработало самодельное взрывное устройство. ФАН ранее публиковал список пострадавших при взрыве.

    Автор: Евгения Авраменко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        21:26   27 Декабря 2017
        2959
        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        21:11   27 Декабря 2017
        1177
        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        20:48   27 Декабря 2017
        1208
        В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

        В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

        20:40   27 Декабря 2017
        865