Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 декабря. Житель Санкт-Петербурга Сергей Владимиров рассказал о первых минутах после взрыва в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

«Я слышал хлопок. Шел с работы, услышал его, и сразу пришел сюда. Люди рассказывали, что какой-то пакет оставили в камере хранения, но это проверяется.

Когда я подошел, скорые и пожарные уже были здесь, все перекрыто. Я издалека видел, как людей сажали в машины скорой помощи», — рассказал Сергей.

Напомним, вечером в среду 27 декабря в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел взрыв. Пострадали десять человек. По последним данным, сработало самодельное взрывное устройство. ФАН ранее публиковал список пострадавших при взрыве.