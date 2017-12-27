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Опубликована запись последних слов водителя автобуса перед наездом на людей в Москве
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    Опубликована запись последних слов водителя автобуса перед наездом на людей в Москве

    21:22  27 Декабря 2017  /обновлено: 21:22  27 Декабря 2017
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    Опубликована запись последних слов водителя автобуса перед наездом на людей в Москве

    Москва, 27 декабря. В интернет была выложена запись видеорегистратора автобуса, который наехал на людей в подземном переходе в Москве возле станции метро «Славянский бульвар».

    Сообщается, что регистратор оказался сильно поврежден, поэтому удалось восстановить лишь первые секунды с того момента, когда автобус потерял управление.

    На записи слышен голос водителя транспортного средства Виктора Тихонова. Судя по его эмоциональной реакции, произошедшее является неожиданностью и для него самого.

    Как сообщает газета «Известия», в результате аварии видеорегистратор оказался сильно поврежден, поэтому специалистам понадобилось много времени, чтобы его восстановить.  

    Напомним, что инцидент с автобусом произошел 25 декабря в Москве. Транспортное средство заехало в подземный переход; в результате инцидента пострадали четыре человека. Водитель находится в тяжелом состоянии. Следователи полагают, что инцидент мог быть вызван неисправностью автобуса, кроме того, не исключено, что водитель не справился с управлением.

    Автор: Антон Зарубин
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    #москва #автобус #запись #славянский бульвар #регистратор
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