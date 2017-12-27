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Роскосмос назвал виновных в неудачном запуске «Союза»
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    Роскосмос назвал виновных в неудачном запуске «Союза»

    21:05  27 Декабря 2017  /обновлено: 21:05  27 Декабря 2017
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    Роскосмос назвал виновных в неудачном запуске «Союза»

    Москва, 27 декабря. Комиссия Роскосмоса выявила сотрудников, которые несут ответственность за неудачный запуск ракеты-носителя «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» в конце ноября.

    Речь идет об исполнительном директоре Роскосмоса по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрее Мазурине, директоре департамента обеспечения качества и надежности Роскосмоса Викторе Чапоргине и гендиректоре Центрального научно-исследовательского института машиностроения Олеге Горшкове. Все они получат выговор.

    «Комиссия отметила, что организации-разработчики не уделили должного внимания анализу возможных причин и последствий потенциальных несоответствий, которые связаны с особенностями запуска разгонного блока «Фрегат» в составе ракеты-носителя «Союз», — говорится в сообщении космической корпорации.

    Напомним, что авария произошла 28 ноября. Ни один из 19 спутников, которые должна была доставить ракета, так и не был выведен на орбиту.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #роскосмос #фрегат #союз
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