Роскосмос назвал виновных в неудачном запуске «Союза»

Москва, 27 декабря. Комиссия Роскосмоса выявила сотрудников, которые несут ответственность за неудачный запуск ракеты-носителя «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» в конце ноября.

Речь идет об исполнительном директоре Роскосмоса по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрее Мазурине, директоре департамента обеспечения качества и надежности Роскосмоса Викторе Чапоргине и гендиректоре Центрального научно-исследовательского института машиностроения Олеге Горшкове. Все они получат выговор.

«Комиссия отметила, что организации-разработчики не уделили должного внимания анализу возможных причин и последствий потенциальных несоответствий, которые связаны с особенностями запуска разгонного блока «Фрегат» в составе ракеты-носителя «Союз», — говорится в сообщении космической корпорации.

Напомним, что авария произошла 28 ноября. Ни один из 19 спутников, которые должна была доставить ракета, так и не был выведен на орбиту.