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ФАН публикует фото с места взрыва в супермаркете в Петербурге
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    ФАН публикует фото с места взрыва в супермаркете в Петербурге

    21:22  27 Декабря 2017  /обновлено: 21:25  27 Декабря 2017
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    ФАН публикует фото с места взрыва в супермаркете в Петербурге

    Санкт-Петербург, 27 декабря. Федеральное агентство новостей публикует фотографии с места взрыва в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Петербурге. 

    Взрыв произошел около 18:30 в супермаркете «Перекресток», который расположен торговом центре «Гигант Холл» на площади Калинина. Эпицентр взрыва был сосредоточен возле камер хранения магазина. В результате инцидента пострадали десять человек.

    ФАН публикует фото с места взрыва в супермаркете в Петербурге

    ФАН публикует фото с места взрыва в супермаркете в ПетербургеПо данным Следственного комитета России, причиной взрыва могло стать самодельное устройство, начиненное поражающими элементами. Мощность взрывного устройства эквивалентна 200 граммам тротила.

    ФАН публикует фото с места взрыва в супермаркете в ПетербургеФАН публикует фото с места взрыва в супермаркете в Петербурге

    ФАН публикует фото с места взрыва в супермаркете в ПетербургеПо факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). При этом СК РФ рассматривает все версии произошедшего.

    ФАН публикует фото с места взрыва в супермаркете в ПетербургеФАН публикует фото с места взрыва в супермаркете в Петербурге

    Автор: Алексей Громов
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    #взрыв #петербург #магазин #кондратьевский проспект #гигант холл
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