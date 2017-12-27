ФАН публикует фото с места взрыва в супермаркете в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 декабря. Федеральное агентство новостей публикует фотографии с места взрыва в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Петербурге.

Взрыв произошел около 18:30 в супермаркете «Перекресток», который расположен торговом центре «Гигант Холл» на площади Калинина. Эпицентр взрыва был сосредоточен возле камер хранения магазина. В результате инцидента пострадали десять человек.

По данным Следственного комитета России, причиной взрыва могло стать самодельное устройство, начиненное поражающими элементами. Мощность взрывного устройства эквивалентна 200 граммам тротила.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). При этом СК РФ рассматривает все версии произошедшего.