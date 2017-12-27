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Полтавченко поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве в Петербурге
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    Полтавченко поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве в Петербурге

    20:54  27 Декабря 2017  /обновлено: 20:54  27 Декабря 2017
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    Полтавченко поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве в Петербурге

    Санкт-Петербург, 27 декабря. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил экстренным службам оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов в своем микроблоге Twitter.

    «Губернатор Полтавченко проинформирован о происшествии в магазине на Кондратьевском. Им даны поручения оперативной группе правительства СПб об отслеживании ситуации и оказании всей необходимой помощи», — написал Кибитов.

    Взрыв прогремел в торговом центре «Гигант Холл» около 18:30. Как стало известно ФАН, эпицентр взрыва находился в районе камер хранения магазина. В результате инцидента пострадали десять человек. Возможной причиной взрыва могло послужить самодельное взрывное устройство.

    Автор: Алексей Громов
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    #взрыв #петербург #полтавченко #магазин #кондратьевский проспект
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