Полтавченко поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 декабря. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил экстренным службам оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов в своем микроблоге Twitter.

«Губернатор Полтавченко проинформирован о происшествии в магазине на Кондратьевском. Им даны поручения оперативной группе правительства СПб об отслеживании ситуации и оказании всей необходимой помощи», — написал Кибитов.

Губернатор #спб Г.Полтавченко проинформирован о происшествии в магазине на Кондратьевском. Им даны поручения оперативной группе правительства СПб об отслеживании ситуации и оказании всей необходимой помощи. — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) December 27, 2017

Взрыв прогремел в торговом центре «Гигант Холл» около 18:30. Как стало известно ФАН, эпицентр взрыва находился в районе камер хранения магазина. В результате инцидента пострадали десять человек. Возможной причиной взрыва могло послужить самодельное взрывное устройство.