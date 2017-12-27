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В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге
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    В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

    20:40  27 Декабря 2017  /обновлено: 20:56  27 Декабря 2017
    865

    СК подтвердил информацию о взрыве самодельной бомбы в Петербурге

    Санкт-Петербург, 27 декабря. В петербургском супермаркете «Перекресток» взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами, мощность которого составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщила в среду официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко.

    «В торговом центре произошел взрыв самодельного взрывного устройства мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами», — цитирует ее слова ТАСС.

    Однако следователи по-прежнему рассматривают все возможные версии взрыв в магазине.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в результате взрыва в Санкт-Петербурге пострадали 10 человек. Непосредственно глава СК Российской Федерации Александр Бастрыкин распорядился отправить на место происшествия лучших криминалистов.

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #ск
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