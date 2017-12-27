В СК рассказали о СВУ, взорвавшемся в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 декабря. В петербургском супермаркете «Перекресток» взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами, мощность которого составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщила в среду официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко.

«В торговом центре произошел взрыв самодельного взрывного устройства мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами», — цитирует ее слова ТАСС.

Однако следователи по-прежнему рассматривают все возможные версии взрыв в магазине.

Напомним, ранее стало известно о том, что в результате взрыва в Санкт-Петербурге пострадали 10 человек. Непосредственно глава СК Российской Федерации Александр Бастрыкин распорядился отправить на место происшествия лучших криминалистов.