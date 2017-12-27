Горловка, 27 декабря. Боец ДНР по имени Кирилл приехал в Донбасс с территории Украины в рамках обмена пленными не один, а с кошкой Маней. В комментарии Федеральному агентству новостей он коротко рассказал о нелегкой судьбе — своей и питомца.

По словам Кирилла, ему пришлось пересечься с такой одиозной личностью, как депутат от Радикальной партии Украины Игорь Мосийчук. Последний известен своими ультранационалистическими взглядами.

«Это кошка русского бойца, но его сегодня не передали, оставили в харьковском СИЗО… Его не привезли на обмен. Это из Днепра кошка. Она должна была ехать с бойцом… Но нам его не отдали», — рассказал он.

О себе Кирилл успел рассказать лишь коротко. Как не сложно догадаться, мужчина счастлив после месяцев плена вновь оказаться на свободе.

«Я из Мариуполя, был осужден на 12 лет. Мосийчук лично [меня] пытал», — рассказал Кирилл.

Сегодня состоялся наиболее масштабный обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса. Изначально предполагалось, что он пройдет по формуле «306» на «74», однако в последний момент киевская сторона по неизвестным причинам отказала в обмене ряду пленных.

По словам адвоката Валентина Рыбина, таким образом пострадали не менее 9 человек.