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Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук
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    Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

    20:48  27 Декабря 2017  /обновлено: 22:25  27 Декабря 2017
    1208

    Вернувший из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

    Горловка, 27 декабря. Боец ДНР по имени Кирилл приехал в Донбасс с территории Украины в рамках обмена пленными не один, а с кошкой Маней. В комментарии Федеральному агентству новостей он коротко рассказал о нелегкой судьбе — своей и питомца. 

    По словам Кирилла, ему пришлось пересечься с такой одиозной личностью, как депутат от Радикальной партии Украины Игорь Мосийчук. Последний известен своими ультранационалистическими взглядами.

    «Это кошка русского бойца, но его сегодня не передали, оставили в харьковском СИЗО… Его не привезли на обмен. Это из Днепра кошка. Она должна была ехать с бойцом… Но нам его не отдали», — рассказал он.

    Вернувший из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

    О себе Кирилл успел рассказать лишь коротко. Как не сложно догадаться, мужчина счастлив после месяцев плена вновь оказаться на свободе.

    «Я из Мариуполя, был осужден на 12 лет. Мосийчук лично [меня] пытал», — рассказал Кирилл.

    Сегодня состоялся наиболее масштабный обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса. Изначально предполагалось, что он пройдет по формуле «306» на «74», однако в последний момент киевская сторона по неизвестным причинам отказала в обмене ряду пленных.

    По словам адвоката Валентина Рыбина, таким образом пострадали не менее 9 человек.

    Автор: Николай Романенко
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