«Мы никогда не собирались так»: Путин встретился с экс-губернаторами и их преемниками

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин в среду встретился с ушедшими в отставку губернаторами и их преемниками, возглавившими регионы по итогам сентябрьских выборов. По словам главы государства, встреча проводилась в «необычном формате».

«Мы никогда не собирались так, но подобная встреча имеет смысл. Это, во-первых, демонстрация преемственности. Новые руководители могут опираться и развивать все те достижения, которые были до них», — отметил Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что новые губернаторы обеспечат преемственность по наиболее важным направлениям работы, которая была проведена их предшественниками в регионах. Он подчеркнул, что данная работа проводилась в сложных условиях — при наличии внутренних проблем и внешних ограничений. Президент пожелал успехов новым главам регионов.