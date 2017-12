Duran: решение США поставлять Украине оружие приведет к катастрофе

Решение США о поставках оружия на Украину — это очередное краткосрочное политическое решение, направленное на усиление конфронтации в этой стране. С тех пор, как этим летом американские военные фактически взяли на себя управление украинскими делами, такого рода решения стали для США нормой. Решение США поставлять Украине оружие приведет к катастрофе, считают журналисты The Duran.

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи «Почему решение США поставлять Украине оружие является катастрофичным» (Why the US decision to supply arms to Ukraine is disastrous), опубликованной 26 декабря порталом The Duran. Автор: Александр Меркурис (Alexander Mercouris).

Любое решение, мотивы которого трудно объяснить, ошибочно по определению, и решение о поставках на Украину американского оружия — не исключение. Вот несколько возможных объяснений.

США поставляют оружие для содействия запланированному Киевом «завоеванию» Донбасса; США поставляют оружие как жест политической поддержки Украине в ее противостоянии двум народным республикам (ДНР и ЛНР) и России; США поставляют оружие, чтобы обрести политические рычаги воздействия на Россию в ходе продолжающихся переговоров по урегулированию украинского кризиса; США поставляют оружие, чтобы помочь Дональду Трампу, которого обвиняют о том, что он «забросил» Украину, а также чтобы показать, что Вашингтон занимает жесткую позицию по отношению к России.

Одно из объяснений, которое можно исключить, это объяснение, которое дают сами США: поставляемое оружие является чисто оборонительным и предназначено для сдерживания нападения России на Украину.

США уже должны знать, что никакого нападения со стороны России не предвидится и не планируется, поэтому это объяснение не может быть правдой.

Несколько из представленных выше объяснений могут быть правдой. Предполагаю, что в правительстве США обсуждался третий вариант. То есть оружие предназначается для создания рычага воздействия при переговорах с русскими, чтобы США могли заставить Россию урегулировать украинский кризис на американских условиях.

Однако уже сейчас Москва говорит, что США не могут быть посредниками в конфликте, поскольку они вооружают одну сторону для противостояния с другой.

Поэтому предложение США лишь сделает конфликт более ожесточенным.

Однако это только начало.

Вполне вероятно, что поставки американского оружия Киеву будут включать противотанковые ракетные комплексы Javelin. А это означает, что на Украину также будет направлена американская учебно-тренировочная группа для обучения украинских военных работе с этой системой. Таким образом, американские военные будут непосредственно участвовать в украинском конфликте и могут быть вовлечены в реальные боевые действия со всеми катастрофическими политическими последствиями.

Независимо от того, чего США хотят добиться своими поставками, украинцы обязательно воспримут это как поощрение к дальнейшим военным действиям.

Глубоко ошибочно также рассматривать противотанковые ракеты Javelin как некую «волшебную пилюлю», которая решительно повернет баланс сил в пользу Киева.

Максимальное сосредоточение украинских военных и техники в борьбе с республиками Донбасса было зарегистрировано в июле 2014 года, когда Украина развернула 60 тысяч полностью вооруженных бойцов, поддерживаемых танками, бронетехникой, артиллерией и авиацией, против нескольких тысяч легковооруженных ополченцев. Если украинская армия не смогла взять верх тогда, несмотря на то, что имела, казалось бы, значительное преимущество, то вряд ли у нее получится это сейчас, когда, по слухам, обе народные республики имеют полностью вооруженные и подготовленные силы численностью в 35 тысяч человек. Партия противотанковых ракет Javelin не сможет изменить положение дел.

Учитывая, что экономические условия на Украине, скорее всего, ухудшатся в ближайшие несколько месяцев, внутриполитическое давление, побуждающее Киев нанести военный удар по Донбассу, скорее всего, возрастет, и США сейчас дали Украине для этого дополнительные стимулы.

Так что велика вероятность, что в Донбассе развернутся еще более ожесточенные боевые действия, Украина пойдет ва-банк и вместе с США потерпит сокрушительное поражение.