Путин назначил Рябкова своим представителем по вопросу договора с Гондурасом

Москва, 27 декабря. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назначен официальным представителем президента РФ Владимира Путина при рассмотрении вопроса о ратификации договора с Гондурасом. Соответствующий документ в среду появился на официальном портале правовой информации.

Речь идет о договоре об основах отношений России с Республикой Гондурас, который был подписан в столице Гондураса — Тегусигальпе 28 февраля этого года. Вопрос о ратификации документа будет рассматриваться на заседаниях Госдумы и Совета Федерации России.

Напомним, что Россия и Гондурас в 2014 году установили безвизовый режим. Соглашение было подписано во время встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой МИД Гондураса Мирейя Агуэро.