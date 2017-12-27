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Политика
Путин назначил Рябкова своим представителем по вопросу договора с Гондурасом
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    Путин назначил Рябкова своим представителем по вопросу договора с Гондурасом

    20:20  27 Декабря 2017  /обновлено: 20:20  27 Декабря 2017
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    Путин назначил Рябкова своим представителем по вопросу договора с Гондурасом

    Москва, 27 декабря. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назначен официальным представителем президента РФ Владимира Путина при рассмотрении вопроса о ратификации договора с Гондурасом. Соответствующий документ в среду появился на официальном портале правовой информации.

    Речь идет о договоре об основах отношений России с Республикой Гондурас, который был подписан в столице Гондураса —  Тегусигальпе 28 февраля этого года. Вопрос о ратификации документа будет рассматриваться на заседаниях Госдумы и Совета Федерации России.

    Напомним, что Россия и Гондурас в 2014 году установили безвизовый режим. Соглашение было подписано во время встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой МИД Гондураса Мирейя Агуэро.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #россия #рябков #гондурас
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