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В Петербург направили лучших следователей-криминалистов для расследования причин взрыва
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    В Петербург направили лучших следователей-криминалистов для расследования причин взрыва

    20:01  27 Декабря 2017  /обновлено: 21:09  27 Декабря 2017
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    Бастрыкин направил в Петербург лучших следователей-криминалистов

    Москва, 27 декабря. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил направить лучших следователей-криминалистов для выяснения причин взрыва в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в среду журналистам официальные представители ведомства.

    «Из Москвы направлены опытные специалисты для оказания помощи в расследовании и проведении необходимых следственных действий», — подчеркнула пресс-служба СК России.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в одном из магазинов сети «Перекресток» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Согласно предварительной информации, в результате инцидента пострадали 10 человек.

    Как отметили следователи, мощность самодельного взрывного устройства составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

    Автор: Алексей Громов
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    #взрыв #петербург #ск
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