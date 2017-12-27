В Петербург направили лучших следователей-криминалистов для расследования причин взрыва

Москва, 27 декабря. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил направить лучших следователей-криминалистов для выяснения причин взрыва в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в среду журналистам официальные представители ведомства.

«Из Москвы направлены опытные специалисты для оказания помощи в расследовании и проведении необходимых следственных действий», — подчеркнула пресс-служба СК России.

Напомним, ранее стало известно о том, что в одном из магазинов сети «Перекресток» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Согласно предварительной информации, в результате инцидента пострадали 10 человек.

Как отметили следователи, мощность самодельного взрывного устройства составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.