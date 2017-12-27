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СК России квалифицировал взрыв в Петербурге как покушение на убийство
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    СК России квалифицировал взрыв в Петербурге как покушение на убийство

    19:57  27 Декабря 2017  /обновлено: 20:32  27 Декабря 2017
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    СК России квалифицировал взрыв в Петербурге как покушение на убийство

    Санкт-Петербург, 27 декабря. Следственный комитет Российской Федерации квалифицировал взрыв в Петербурге как покушение на убийство двух и более лиц. Об этом в среду сообщили представители петербургского управления ведомства.

    «По факту взрыва неустановленного предмета Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило дело», — отметили в СК.

    Как рассказали следователи, четыре человека были госпитализированы. Уголовное дело возбуждено на основании статьи 30 и части два статьи 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом).

    Напомним, ранее стало известно о том, что в одном из петербургских супермаркетов «Перекресток» прогремел мощный взрыв. По данным ФАН, в результате инцидента пострадали 10 человек. Сотрудники правоохранительных органов также эвакуировали из магазина всех посетителей.

    Автор: Алексей Громов
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    #взрыв #петербург
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