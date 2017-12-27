СК России квалифицировал взрыв в Петербурге как покушение на убийство

Санкт-Петербург, 27 декабря. Следственный комитет Российской Федерации квалифицировал взрыв в Петербурге как покушение на убийство двух и более лиц. Об этом в среду сообщили представители петербургского управления ведомства.

«По факту взрыва неустановленного предмета Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило дело», — отметили в СК.

Как рассказали следователи, четыре человека были госпитализированы. Уголовное дело возбуждено на основании статьи 30 и части два статьи 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Напомним, ранее стало известно о том, что в одном из петербургских супермаркетов «Перекресток» прогремел мощный взрыв. По данным ФАН, в результате инцидента пострадали 10 человек. Сотрудники правоохранительных органов также эвакуировали из магазина всех посетителей.