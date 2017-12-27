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Политика
Коалиция США покинет Сирию после победы над ИГ
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    Коалиция США покинет Сирию после победы над ИГ

    20:06  27 Декабря 2017  /обновлено: 20:06  27 Декабря 2017
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    Коалиция США покинет Сирию после победы над ИГ

    Багдад, 27 декабря. Возглавляемая США коалиция планирует покинуть Сирию после окончательной победы над боевиками «Исламского государства»1 в районах, которые контролируются союзными силами. Об этом в среду заявил заместитель командующего коалицией Феликс Гидни.

    «Время ухода коалиции из Сирии придет, когда мы разгромим ИГ1 в районах, контролируемых силами наших партнеров. ИГ там не побеждена. Мы должны сосредоточить наши усилия на нанесении поражения ИГ», — подчеркнул он.

    Террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. Ранее представители США заявили, что американские военные останутся в Сирии даже после того, как боевики будут окончательно разгромлены. Отметим, что несанкционированная военная операция коалиции против ИГ продолжается уже несколько лет. Организация не получала разрешения на военные действия от правительства Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #сирия #иг #коалиция
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